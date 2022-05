La maison de repos et de soins Springuel-Hellin, dépendant du CPAS de Saint-Nicolas, est à nouveau dans la tourmente suite à des faits de négligence commis à l’encontre d’une résidente de 61 ans qui s’est retrouvée entre la vie et la mort suite à une nécrose de la peau non détectée.

"Nous avons dû placer ma maman dans ce home à la mi-mars suite à des AVC silencieux, des problèmes de mobilité, un début de démence et d’Alzheimer", explique Rosaria, la fille de Mariella. "Visiblement, elle semblait poser problème, réclamait trop souvent l’assistance des aides-soignantes. Elle a progressivement été mise à l’écart. Elle a alors attrapé une escarre qui a été mal soignée. On a essayé d’avertir les aides-soignantes de la situation mais elles ont minimisé le problème."

La nécrose de la peau n’a pu être diagnostiquée à temps et la situation s’est rapidement aggravée.