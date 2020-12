Ce policier relate que "sans la malveillance de sa femme", personne n’en aurait rien su et il n’y aurait eu aucune conséquence. Mais voilà, le couple était en plein divorce et l’épouse n’allait certainement pas se priver d’utiliser l’arme qu’il lui offrait sur un plateau : deux DVD et une clé USB ramenés à la maison. Elle a tout pu consulter et y a trouvé - incroyable - des milliers de pièces judiciaires sensibles, d’archives policières, de procès-verbaux d’enquête, de données de police scientifique et de stratégies policières et judiciaires classées confidentielles couvrant plusieurs années.