Les attouchements et les relations anales auraient eu lieu alors que la fille avait entre 9 et 12 ans.

C’est une plainte pour le moins troublante qui vient d’être déposée par une maman résidant dans le Hainaut.

Celle-ci accuse son ex-compagnon d’attouchements envers sa fille alors âgée entre 9 et 12 ans, mais aussi de relations anales. Le but aurait été de la garder vierge .

Nathalie (prénom d’emprunt) a aujourd’hui 15 ans. Ces derniers temps, son comportement avait changé. La maman avait constaté que sa fille revenait de plus en plus réticente de chez son papa et qu’entre celle-ci et son compagnon la relation s’était brouillée. La maman a eu beau interroger sa fille, rien ne filtrait.



(...)