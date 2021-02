C’est une maman en colère et boursouflée d’angoisse qui a déposé plainte ce lundi au poste de police de Tubize. La cible de son courroux n’est autre que la direction de l’école que sa fille Anouchka fréquente, dans une classe de 5e primaire.

Fabienne reproche à l’établissement son inertie, son manque de dialogue et de proactivité alors que sa fille de 12 ans serait victime de violences physiques et de harcèlement depuis plus d’un an. "J’ai demandé à plusieurs reprises de rencontrer les parents de la fille qui harcelait Anouchka. La direction n’a jamais voulu alors que le Centre PMS y était favorable. Aucune mesure n’a été prise. Et lorsque le papa de l’autre fille a demandé à me rencontrer, la direction lui a dit que ce n’était pas possible parce que je serais violente. Il y a diffamation."

