Les semaines passent et les recherches se poursuivent sur le terrain. Les parents de Natacha, Éric et Sabine sont toujours sur place, déterminés à retrouver leur fille. Pour les soutenir, tant moralement que financièrement, dans les recherches, une marche d'espoir est organisée à Bruxelles, par le comité de soutien "Looking for Natacha" qui a diffusé l'invitation sur Facebook.

Le départ sera donné à 11h, à Drohme (Hippodrome de Boitsfort). La marche se poursuivra ensuite pendant dix kilomètres dans la forêt de Soignes.



Le comité de soutien "Looking for Natacha", à l'initiative de la marche espère récolter des fonds. " Nous vous demandons dès lors, pour participer à cette marche de soutien et de solidarité dans cette épreuve, de verser minimum 10 € sur le compte de Child Focus BE 28 0910 1846 7920 – BIC : GKCCBEBB avec comme communication “Recherches Natacha Pérou. Nous comptons sur votre bonne foi et votre solidarité. "

Les organisateurs demandent aux participants de se vêtir d'un habit vert. " Le vert est la couleur de l'espoir et il est porteur de chance. De l'espoir, nous en avons. Nous souhaitons en outre provoquer la chance. Cette marche permettra également de penser et de communiquer d'une certaine manière avec Natacha, si sportive, dynamique et rayonnante ".