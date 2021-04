Une inspectrice de première ligne raconte : "

Julie (prénom d’emprunt) fait partie des policiers dits de première ligne, intervenus jeudi soir au Bois de la Cambre alors que La Boum, faux-festival, réunissait au moins 2.000 jeunes désireux de faire la fête. Avec ses collègues, elle est arrivée sur place en milieu d’après-midi, avec pour instruction d’instaurer un dialogue avec les jeunes et de jouer la carte de la prévention. “On ne nous a pas dit de faire évacuer les lieux. Pas du tout. Le but, c’était de surveiller la situation et de ne pas intervenir inutilement. Nous n’avons rien dit aux jeunes, canette de bière en main, qui se rassemblaient dans une bonne ambiance. Au contraire, nous avons discuté avec eux et tout se passait bien jusqu’à ce qu’ils décident tout à coup d’organiser un pogo et de tous foncer vers le milieu de la plaine. On aurait vraiment dit que l’ordre avait subitement été donné. Nous avons été surpris, nous n’étions pas équipés. Nous avons alors foncé vers nos voitures pour enfiler nos protections, casques et boucliers”.