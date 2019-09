La police a saisi une grande quantité de drogue, de biens coûteux et plus de 550.000 d'euros en espèce éparpillés dans deux entrepôts à Tilbourg, au sud des Pays-Bas.

Les agents ont trouvé presque 30 000 joints, 70 kilos de chanvre et 45 kilos de cannabis. La police a également découvert des bijoux et des montres de valeur, quatre moteurs, un jet-ski et une arme à feu. Tout a été saisi.

La police a arrêté deux hommes: l'un âgé de 48 ans et l'autre de 44 ans, tous les deux originaires de Tilbourg. L'homme de 48 ans est soupçonné de blanchiment d'argent.

Tous les biens ont été découverts mercredi et jeudi lors d'un contrôle. La commune de Tilbourg mène depuis plusieurs semaine des actions coercitives visant à contrôler les entrepôts et les lieux commerciaux.