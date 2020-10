C’est l’expérience interpellante réalisée par la femme politique Fatiha Saidi.

De vieilles chaussures, un manteau sorti du placard du grenier, un pantalon usé jusqu’à la corde et un bonnet qui traînait depuis des années dans le fond d’un tiroir. C’est l’uniforme qu’a décidé de porter Fatiha Saidi pour se glisser une semaine dans la peau d’une mendiante. Pas question de surjouer pour l’ancienne sénatrice et échevine qui voulait rendre cette expérience la plus authentique possible. Une épreuve de sept jours que Fatiha Saidi raconte dans un livre qui vient de paraître aux éditions La Boîte à Pandore.

Un récit interpellant qui met en lumière un vrai sujet de société qu’est celui de la pauvreté vécue par les femmes. Au-delà de son expérience de sept jours dans le centre de Namur, l’ancienne sénatrice se penche sur le regard et les solutions apportés à ce phénomène en Belgique.