Une septuagénaire originaire d'Ardoye, près de Roulers en Flandre occidentale, est décédée jeudi soir après être tombée dans un canal d'Izegem avec sa chaise roulante électrique, a indiqué vendredi la police locale.

La lumière doit encore être faite sur les circonstances exactes de l'incident mais les premiers éléments de l'enquête écartent pour le moment une possible collision. La femme quittait une salle de fête à Emelgem et rentrait chez elle lorsqu'elle est tombée à l'eau. "La victime a été découverte vers 22h45 par des riverains", a précisé le commissaire Carl Vyncke de la zone de police Riho. "Elle gisait sous son fauteuil roulant dans le canal et ne présentait plus de signe de vie."

La fille de la septuagénaire rentrait elle aussi de la salle de fête par le même chemin lorsque les riverains lui ont fait signe de s'arrêter.

"On ne sait pas encore précisément ce qu'il s'est passé mais nous n'avons pas trouvé trace d'une éventuelle collision et la chaise roulante de la victime ne semble pas endommagée", a commenté le commissaire.

Un médecin légiste a été désigné pour déterminer les causes exactes du décès.