La onzième édition de l'Ostend Beach s'est clôturée dimanche soir sur la Klein Strand à Ostende. Le festival dance aura attiré 20.000 visiteurs depuis son ouverture vendredi. Les festivaliers ont pu danser sans masque puisque les organisateurs exigeaient le Covid Safe Ticket à l'entrée. L'édition 2021 n'a pas été facile à mettre sur pied, mais la procédure du Covid Safe Ticket a été appliquée et "tout s'est très bien passé. Les gens comprenaient les contrôles supplémentaires" , a commenté un membre de l'organisation.

Nos confrères du Krant Van West-Vlaanderen rapportent toutefois un incident qui serait survenu durant ce week-end. Une jeune Ostendaise de 19 ans aurait en effet été droguée et se serait retrouvée à l'hôpital. Elle a témoigné auprès du média néerlandophone. "Enfin, c’était mon premier festival en deux ans" , explique Malak Benlakkhdar. "On était en VIP, c’était super. À boire, à manger, rencontrer des nouvelles personnes, tout ce qu’un festival doit avoir".

Mais la soirée a vite tourné au cauchemar pour la jeune demoiselle. "Il était environ 21 heures quand je suis soudain devenue somnolente, une sensation étrange que je ne connaissais pas. Le sable sous mes pieds ressemblait à des nuages. Quand j’ai voulu aller aux toilettes, je me suis sentie couler. J’ai pensé à m’asseoir un moment, mais je me suis complètement effondrée, juste devant la tente VIP, près de la sécurité. Peut-être ma chance" . Malak raconte avoir perdu ses esprits: "Je ne savais rien dire et je ne comprenais pas ce qu’on me disait. Même lorsque certaines personnes me donnaient des tapes pour me tenir éveillée, je ne pouvais pas répondre. Les ambulanciers ont également eu toutes les peines du monde à me garder éveillée. Ce n’est qu’après trois heures que je me suis réveillée à l’hôpital avec un baxter" .

Transportée donc à l'hôpital, les médecins estiment que la jeune femme a dû avoir été piégée par un cachet mis discrètement dans son verre, certainement la "drogue du violeur". "Évidemment que je suis choquée" , ajoute encore Malak. "Les médecins ont trouvé un mélange de kétamine et d’ecstasy dans mon sang. Quand je me suis réveillée, j’étais allongée depuis trois heures sous baxter. Ma première fête en deux ans s'est transformée en cauchemar. Je réalise aujourd’hui que ça aurait pu être pire."

Les organisateurs émettent des doutes

Du côté des organisateurs d’Ostend Beach, on regrette ce qu'il s'est passé mais on met aussi en doute les déclarations de Malak, qui n'a pas porté plainte. “Nous sommes très stricts sur les drogues. La sécurité et la police étaient très présentes. Il n’y a aucune preuve que quelqu’un ait mis ces drogues dans son verre. Peut-être veut-elle cacher quelque chose? La kétamine et l’ecstasy sont des drogues de fête, pas la drogue du viol (que l’on appelle du GHB, NDLR). Il n’y a pas d’autre cas connu. Nous pensons qu’il est très prématuré de prendre ses déclarations pour argent comptant. Nous savons très bien à qui nous avons affaire et nous connaissons la jeune femme de par sa vie nocturne” , a ainsi répliqué l'organisation.