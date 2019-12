Plus aucun des suspects de la "filière brésilienne du Baron" arrêtés en septembre en Belgique n’est en prison chez nous.

Non sans fierté, le parquet de Bruxelles avait annoncé, le 30 septembre, l’interpellation de tous les suspects en Belgique d’un trafic international de cocaïne bolivienne organisé depuis le Brésil via le port d’Anvers. Cinq suspects étaient placés sous mandat d’arrêt à Bruxelles. Selon nos informations, tous, trois mois après, passeront Noël en famille.

Tous ont pu quitter la prison : trois sous surveillance électronique, deux moyennant le versement de 3 000 euros de caution.

Autant dire une paille quand il est question de plus d’une tonne de cocaïne livrée depuis le Brésil par le chef dont La DH avait pu révéler l’identité (La DH 22/10/2019) : Leonardo Dias Mendonça, surnommé Barâo do Trafico (Le Baron du trafic), déjà condamné là-bas à 79 ans de prison.

Au Brésil, les saisies avaient été effectuées le 2 avril dans le port de Santos et le 10 juin dans celui de Itajai, avec respectivement 557 kilos et 506 kilos de cocaïne cachés dans des chargements de marbre et de granit à destination d’une société belge qu’il s’agissait d’identifier. La cocaïne était acheminée depuis la Bolivie par centaines de kilos, par avions légers de type Cessna se posant sur des terrains de campagne improvisés principalement dans l’état de Goias, en vue de son envoi vers la Belgique.

Le 25 juin, la division Stupéfiants de la PJF de Bruxelles ouvrait un dossier sur le volet belge de l’organisation.

Les vérifications permettaient d’identifier une vingtaine de containers ayant transité de la même façon par Anvers depuis 2018.

Le 9 août, la police fédérale brésilienne menait une opération (appelée "Ozar k" , du nom de la série Netflix) contre un premier groupe de narcotrafiquants.

Deux jets privés, un hélicoptère, 11 voitures de luxe, de l’argent et des bijoux étaient saisis. Le 4 septembre, une seconde opération permettait d’arrêter 24 personnes supplémentaires et de saisir un autre avion et une quinzaine de véhicules.

En Belgique, l’enquête aboutissait le 30 septembre à la localisation d’une société de marbre à Verviers et de dépôts à Jodoigne et Buggenhout, ainsi qu’à la découverte inattendue d’une plantation de cannabis chaussée de Haecht à Schaerbeek.

Mais, s’il était question de 18 containers livrés depuis 2018, pas un gramme de cocaïne n’était saisi en Belgique.

Les enquêteurs belges attendent toujours le retour de la commission rogatoire demandée au Brésil sur les containers saisis en avril et juin dans les ports de Santos et Itajai. Les suspects belges, "honorables commerçants", nient toute implication dans le trafic.

Si les containers de marbre leur étaient destinés, ils ignoraient tout de la présence de la cocaïne qui devait sans doute être interceptée entre Anvers et Verviers, Buggenhout et Jodoigne, disent-ils.

Plus aucun des cinq n’est derrière les barreaux à la suite des décisions de la chambre du conseil et de la chambre des mises en accusation. Tous sont dehors après trois mois !

Leurs avocats, Sven Mary, Sokol Vljahen et Jocelyn De Roeck, se sont refusés à tout commentaire.