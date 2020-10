Depuis ce mardi matin fleurissent sur les réseaux sociaux des photos et vidéos surprenantes. Des habitants de la commune de Stabroek, dans le nord de la province d'Anvers, et de ses alentours ont en effet assisté lundi soir vers 18h à un phénomène surprenant, et ont immortalisé cela avec leur téléphone. On voit sur les images enregistrées un énorme nuage gris dans le ciel anversois, en train de tourner sur lui-même et sous lequel se forme une colonne descendant vers le sol. Si au départ le phénomène n'était pas qualifié de tornade mais de "mur de nuages" car la colonne formée ne touchait pas le sol, les experts météorologiques ont plus tard confirmé que ça en était devenu une au fil de la soirée, rapporte 7sur7.

Ce genre de phénomène est rare chez nous, et surtout en cette période explique le compte twitter NoodWeer Benelux qui a relayé le plupart des vidéos filmées par les Anversois, mais a tout de même fait quelques dégâts dans la région, dont des arbres arrachés.