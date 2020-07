L'image immortalisée par le Lidar est limpide: on y voit un homme debout sur un trottinette électrique, roulant sur la piste cyclable, lancée à... 46 km/h, selon la vitesse mesurée par l'appareil, plus habituellement terreur des automobilistes et des motards.

Le fait remonte au mardi 16 juin dernier, dans l'après-midi. Le Lidar avait été placé dans l'avenue de la Liberté, qui parcourt les communes de Molenbeek-Saint-Jean et de Koekelberg, dans une zone où la circulation est limitée à 30 km/h. C'est pour cette raison que le flash s'est déclenché.

Ca en restera évidemment là puisqu'une trottinette n'est pas immatriculée, ce qui rend le pilote impossible à identifier. Il échappera donc à toute amende, que ce soit pour l'excès de vitesse ou pour l'usage d'un véhicule au-delà de la limite autorisée (une trottinette ne peut pas rouler à plus de 25 jkm/h).

Pour compléter l'anecdote, notons que sur les images prises par le Lidar, on distingue une voiture occupée à dépasser la trottinette. Chance pour ce conducteur: l'appareil étant occupé à mesurer la vitesse du deux-roues, il n'a pas flasher la voiture en excès de vitesse.