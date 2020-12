L’inspection vétérinaire s’est déplacée. Voilà ce qu’elle a noté en examinant la vache : "La vache est dans un état de malpropreté et de santé intolérable."

Tout le monde connaît cette vaste prairie de plusieurs hectares, insolite à Bruxelles, située à l’entrée de la capitale quand on arrive d’Ostende vers la basilique de Koekelberg. C’est là que l’an passé, des riverains ont repéré la présence d’un petit troupeau de bovins en piteux état, une vache et cinq taureaux. L’inspection vétérinaire s’est déplacée. Voilà ce qu’elle a noté en examinant la vache : "La vache est dans un état de malpropreté intolérable. Une diarrhée gluante et nauséabonde est présente et souille l’arrière-train. Elle est en transpiration abondante, présente une déviation des membres (rendant la locomotion douloureuse) et un état d’embonpoint insuffisant pour une vache de cette race".