Il y a treize ans, ce dimanche, Maddie, presque 4 ans, disparaissait dans un village de vacances, au Portugal, en Algarve, où elle se trouvait avec ses parents, Kate et Gerald McCann, son petit frère et sa petite sœur, jumeaux âgés de deux ans. Treize ans après, l’énigme reste entière. Sauf pour les enquêteurs portugais et leur chef aujourd’hui à la retraite. Pour l’ex-inspecteur de police judiciaire Gonçalo Amaral, les parents McCann savent très précisément ce qui s’est passé le soir du jeudi 3 mai 2007 : Maddie n’a pas été enlevée. Elle est morte à l’intérieur de l’appartement.

Gonçalo Amaral a 25 ans de métier. Il dirigeait les recherches. Les McCann ont essayé de faire interdire son livre paru en français sous le titre : Maddie, l’enquête interdite.

(...)