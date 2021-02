Les images font froid dans le dos. Une vidéo circule en ce moment sur le réseau social TikTok et montre un adolescent filmé en train de s'accrocher à l'arrière d'un train.

Ce sont nos confrères de RTL, alertés par un internaute brabançon, qui relatent l'information. La scène pourrait avoir été capturée dans la gare de Tubize.

Interrogé par RTL, Frédéric Sacré, porte-parole d'Infrabel, met en garde contre ce genre de pratique. "On les appelle les train surfers. Le risque principal est qu’ils chutent et en meurent: un train avance à une vitesse pouvant atteindre 130 km/h. Il s’agit donc d’une chute très violente. Par ailleurs, ils peuvent, lors de cette chute, atterrir sur la voie opposée et être écrasés par un train arrivant en sens inverse".

Et le porte-parole, qui précise que l'amende pour un tel délit peut atteindre plusieurs centaines d'euros, ajoute un autre élément : "Un caténaire, c’est 3.000 volts. Lors d’accident, on a déjà constaté qu’il ne faut même pas le toucher pour être électrocuté : lorsqu’on s’en approche, cela peut créer un arc électrique tellement puissant qu’on est électrocuté".