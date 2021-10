Ce 15 octobre la situation a complètement dérapé entre Caroline K, une habitante de Mouscron de 65 ans, et son voisin, T. M. En conflit depuis de longs mois en raison de nuisances sonores, Caroline suspectait également son nouveau voisin de vendre de la drogue. ", explique un autre résident de l'immeuble à nos confrères du Het Laatste Nieuws.

Ce vendredi, une nouvelle dispute a éclaté entre les deux voisins, lorsque T. M. a giflé le gendre de Caroline. Plus tard dans la soirée, la situation s'est empirée. Le jeune homme avait invité sa sœur et quelques amis. Vers 22h, le groupe s'en est violemment pris à la femme de 65 ans devant son appartement. "Elle a été battue comme un animal. Elle a été frappée, elle a reçu des coups de pied et tout ce que vous voulez. Quand elle était inconsciente, ils lui ont tiré les cheveux pour la traîner dans son appartement. Ils ont pris ses clés et ont verrouillé la porte", ont expliqué les habitants du quartier.

Les secours ont retrouvé la victime inconsciente dans son appartement et baignant dans son sang. Caroline K a été emmenée à l'hôpital dans un état très préoccupant. Aujourd'hui, sa vie est encore menacée. Le groupe a été arrêté par la police, deux personnes ont été relâchées. T.M. est lui toujours maintenu en détention, sa sœur, âgée de 30 ans, a été arrêtée elle aussi. Elle est soupçonnée de tentative de meurtre et de vol. Une enquête est actuellement en cours pour déterminer les circonstances de l'incident.