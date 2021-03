La circulation des trains est interrompues entre Zottegem et Audenarde depuis 16h ce mercredi, à cause d'un grave accident, rapporte Het Laatste Nieuws. Un automobiliste s'est en effet retrouvé sur les voies, où il a été percuté par un train, qui l'a traîné sur plusieurs centaines de mètres, et puis par un deuxième train arrivant dans le sens inverse du premier.

Les circonstances de l'accident sont encore floues, mais le chauffeur du véhicule n'a pas survécu, il est décédé avant l'arrivée des secours. Ces derniers ont pris en charge les passagers bloqués dans les trains, leur fournissant des bouteilles d'eau en attendant l'arrivée de bus de remplacement.