La police et l'armée suisses recherchent activement Sarah Huyghe, une étudiante flamande de 21 ans, dans les Alpes pennines, entre l'Italie et la Suisse.

Selon une information du Nieuwsblad parue vendredi, la jeune femme originaire d'Ypres, a disparu dans des circonstances inquiétantes alors qu'elle était en vacances avec des amis. Selon les informations recueillies par le journal, la famille avait connaissance d'un conflit dans le groupe. Une importante quantité de sang a été retrouvée dans la salle de bain de la jeune femme et les amis avec lesquels elle était en voyage ont été entendus par la police.

Sarah Huyghe a disparu entre 04H00 et 07H00 avec pour seuls effets personnels les vêtements qu'elle portait à ce moment-là, ses clés de voiture, son portefeuille, son téléphone et ses bagages ont été laissés sur place.

Certains membres de sa famille et des amis sont partis pour Zermatt, dans les Alpes pennines, à la frontière italo-suisse où se trouvait le groupe d'amis.

La police et l'armée ont lancé une vaste opération de recherche à l'aide de chiens, de drones et de caméra thermiques. La famille et ses amis essaient de diffuser l'information aussi largement que possible.

"L'affaire est suivie de près à Bruxelles et par notre ambassade à Berne", a affirmé une porte-parole des Affaires étrangères belges.