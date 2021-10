C’est le désespoir qui force Sarah Kebbab, 30 ans, à contacter la rédaction du journal ; l’urgence, le désespoir et la peur au ventre.

Nous sommes à J-18. Sauf solution, l’habitante d’Anderlecht, dans dix-huit jours, se retrouve à la rue, avec ses quatre enfants âgés de 12, 9, 8 et 6 ans. Et Sarah, enceinte de six mois, attend son cinquième pour la fin janvier, une petite fille.

Sa situation est connue des services sociaux depuis avant l’été. Sarah a frappé à toutes les portes, sans résultat, à ce jour. Celle qui pourrait payer jusqu’à 850 euros de loyer par mois, ne trouve pas. Elle vit seule, sans compagnon. À l’approche de l’hiver, va-t-on la laisser à la rue, avec ses bouts de choux ? L’"affaire Sarah Kebbab" est l’illustration de la crise du logement social. La jeune femme ne sait pas de quoi l’avenir sera fait. Après plusieurs autres qui n’ont servi à rien, cet appel est celui du désespoir.

Début juin, son propriétaire informait Sarah Kebbab qu’il mettait fin au bail, son souhait étant d’installer un proche dans le logement qu’elle loue, dont elle a toujours payé les loyers en temps et en heure. Le préavis s’achève le 1er novembre prochain.

(...)