Faits divers La mère et son fils qui ont réservé 15 jours à Punta Cana ne veulent plus y aller :

Que se passe-t-il en République Dominicaine ? C’est la question inquiète de deux touristes belges, une mère et son fils, qui ont prévu de se rendre à partir du 25 juin, pour une durée de quinze jours, à Punta Cana, cette destination des Caraïbes. Le séjour est réservé via le tour-opérateur TUI.

Menant sa petite enquête, Michèle découvre que cinq touristes seraient décédés dans l’île en dix jours, trois femmes et deux hommes, tous Américains et descendus dans les meilleurs hôtels, l’Excellence Punta Cana Resort et le Gran Bahia Principe à La Romana, l’autre grande station. "J’ai découvert cela sur les sites américains et canadiens car les sites européens sont étrangement silencieux", confiait hier après-midi celle qui voudrait savoir ce qu’il en est puisque la République Dominicaine n’est pas actuellement déconseillée comme destination à risques sanitaires majeurs par les Affaires étrangères belges ni françaises.

(...)