Il y a une semaine, Kaly, une jument qui se trouvait dans une prairie du refuge Silence Animal, à Celles près de Tournai, a été retrouvée avec notamment une importante plaie à hauteur du vagin.

L’acte de cruauté survient alors que la France subit une vague étrange de morts violentes de chevaux, mutilés dans plusieurs départements. Des pratiques qui, selon les autorités françaises, pourraient être liées à des rituels sataniques. Par le passé, la Wallonie avait déjà connu des vagues de mutilations sur des équidés, au début des années 2000 et en 2016 notamment.

Selon le rapport du Service central du renseignement territorial (SCRT), chargé en France de surveiller les mouvements de dérives sectaires, "l es mutilations les plus répandues sont la section de l’oreille droite, l’enlèvement de l’appareil génital et la section des mamelles". Le cœur transpercé et l’œil enlevé sont également cités.