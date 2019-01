Faits divers 29 infractions ont été constatées sur les 1 124 contrôles menés lors du seul premier semestre de l’année 2018.

Les inspecteurs du Service public fédéral Santé publique ne baissent pas la garde : ils poursuivent sans relâche les contrôles de vente d’alcool et de tabac aux mineurs d’âge (moins de 16 et 18 ans). L’an dernier, sur les six premiers mois, un peu plus de 1 100 contrôles ont ainsi été effectués, qui ont permis de constater 29 infractions et de dresser 17 P.-V. Des infractions majoritairement… wallonnes : 21 sur les 29 constatées, pour un nombre pourtant moins élevé de contrôles de ce côté-ci de la frontière linguistique (411 contre 676 en Flandre). Une différence communautaire déjà sensible en 2017 puisque là aussi, 27 des 41 P.-V. dressés concernaient la Wallonie, et 5 autres Bruxelles.

(...)