Le tribunal de police de Bruxelles a déclaré, mardi, que la SNCB et Infrabel avaient fait preuve d'un manque de prévoyance et de précaution en matière de sécurité. Il a estimé leur part de responsabilité dans l'accident de trains survenu le 15 février 2010 à Buizingen, causant la mort de dix-neuf personnes, à deux cinquièmes chacune. Les deux sociétés sont condamnées à une amende de 550.000 euros. Le tribunal a également estimé que le conducteur du train L avait une responsabilité dans l'accident, calculée à un cinquième, pour avoir manqué d'attention. Il a néanmoins appliqué le décumul des responsabilités, impliquant que la SNCB est responsable de son employé. Ce dernier écope donc d'une simple déclaration de culpabilité.

Ces fautes ont conduit au grave accident ferroviaire survenu le 15 février 2010 à Buizingen. Deux trains s'étaient retrouvés sur la même voie en sens opposés et étaient entrés en collision. Dix-neuf personnes, un conducteur et des passagers, ont perdu la vie.

Lors des débats en septembre dernier, la procureure Catherine Ramaekers avait requis la culpabilité de la SNCB, l'opérateur du réseau ferroviaire belge, d'Infrabel, le gestionnaire du réseau, et du conducteur du train L (celui qui n'aurait pas suivi la bonne trajectoire). Elle a estimé qu'autant les deux entreprises que l'employé ont commis des fautes, à différentes étapes de la chaîne de sécurité du réseau ferroviaire, ayant conduit à l'accident.

Du côté de la défense, l'avocat de la SNCB, Me Gérard Kuyper, avait plaidé l'acquittement. Il a avancé que le choix de l'automotrice du train n'était pas en cause. La seconde automotrice possédait, en plus d'un signal sonore pour rappeler la signalisation au conducteur, un signal lumineux, rien de plus. Aucune de ces deux automotrices n'était équipée du système de freinage automatique TBL1+, le seul qui aurait peut-être pu éviter l'accident, a-t-il rappelé. Son installation sur les automotrices venait seulement de commencer en 2010.

Les conseils d'Infrabel, Me Laurent Kennes et Me Fanny Vansiliette, avaient également plaidé l'acquittement. Ils ont avancé qu'Infrabel, créée en 2005, ne pouvait pas être tenue responsable de l'absence du système IOT, qui avait été enlevé en 1997 lors des aménagements des voies pour le passage des TGV, et non réhabilité ensuite. Les avocats ont aussi exposé qu'une déviation du train n'aurait pas été possible sans risquer une autre collision. Infrabel s'est targuée d'avoir déjà équipé les voies du système TBL1+ en 2008, alors que la SNCB n'a commencé à équiper ses locomotives de ce système que deux ans plus tard.

Pour finir, les conseils du conducteur de train avaient eux aussi plaidé l'acquittement. Se basant sur une étude menée par un professeur en électromécanique, Me Antoine Chomé et Me Dimitri de Béco ont soutenu qu'une défectuosité du feu de signalement lui-même était possible et que, dans ce cas, il avait pu afficher erronément un signal vert, ce que leur client dit avoir vu. Ils ont rappelé qu'un incident lié au signalement s'était déjà produit, un mois avant l'accident, au même endroit, obligeant un train à effectuer un freinage d'urgence.