Beaucoup de candidats refusés aux tests psychologiques.

Le nombre de candidats à la police a diminué. Celui des aspirants jugés aptes aussi. Le constat, fait par le président du SLFP Police, Vincent Gilles, s’explique, selon ce dernier, par plusieurs facteurs externes comme la baisse du niveau de l’enseignement et le manque de respect de la fonction en elle-même, là il rejoint le directeur de l’Erip, Jacques Gorteman (voir article ci-dessus) mais pas seulement.

Pour Vincent Gilles, les tests psychologiques, principalement ceux réalisés côté néerlandophone, expliquent aussi cet échec au recrutement. "Quand on sait que des candidats policiers sont recalés pour la couleur de leurs baskets, cela pose de sérieuses questions. C’est un exemple véridique ! Une recrue a été jugée trop fantasque à cause de la couleur de ses chaussures. Les psychologues recalent des recrues potentielles pour des raisons qui ne sont pas toujours justifiées. On nous a promis qu’on changerait bientôt les règles en la matière. Les épreuves écrites devraient également être modifiées. On devrait se montrer plus souples en matière d’orthographe mais là, par contre, nous sommes contre au SLFP. Ce qui nous pose porblème est en effet la philosophie de certains au sein de la cellule Psy du service de recrutement", ajoute Vincent Gilles, avant d’expliquer l’échec du recrutement au sein de la police par un autre facteur, important lui aussi : celui de la concurrence du secteur privé. "Les entreprises de gardiennage offrent des conditions qui attirent davantage certaines recrues. La Défense a décidé aussi d’accélérer ses campagnes de recrutement. Il va falloir que la police suive le mouvement !"