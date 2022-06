Partir en vacances génère toujours un certain stress à quelques jours du départ. Et quand une grève vient s’ajouter à ça, cela peut tourner à l’angoisse. Julien Lambert devait partir ce dimanche à Corfou avec sa femme et ses deux enfants via un vol Ryanair. Il a été prévenu mercredi de l’annulation de son vol. " J’ai déjà eu de la chance par rapport à d’autres voyageurs, mais je trouve tout de même que le délai entre l’annonce de la grève et l’annulation est beaucoup trop long. C’est stressant et angoissant pour ceux qui doivent partir en vacances, souffle-t-il. Ryanair ne pense qu’à ses chiffres… Lundi et mardi, on me disait au call-center que tout devait fonctionner normalement samedi et dimanche, c’est quand même culotté. Je trouve qu’il est grand temps que Ryanair respecte plus ses employés, mais aussi ses clients ! "

