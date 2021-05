Il ne fait pas bon se trouver sur le chemin de Samy Naceri. Ces dernières années, des chauffeurs de taxi, des vigiles de boîte de nuit, plusieurs policiers ainsi qu’un styliste défiguré à coups de cendrier en ont fait l’expérience. C’est maintenant avec le président du Club Ferrari Belgique que l’acteur français fait étalage de sa testostérone, comme le montre cette vidéo, que la DH a pu se procurer.

"T’as compris, Nicola, je suis pas loin de la Belgique. Je suis en deux heures en voiture", menace celui que le public connaît comme le héros de la saga cinématographique Taxi et les tribunaux français comme un client fidèle.



Le Club Ferrari Belgique doit procéder prochainement au renouvellement de son conseil d’administration. Une assemblée générale devra choisir trois à sept administrateurs. Samy Naceri, qui n’a rien à voir avec le club, a visiblement sa préférence. Il veut imposer une certaine Nathalie. Et le dit de façon on ne peut plus claire au président du club, Nicola D’Aniello.



C’est impressionnant de voir Samy Naceri adopter un ton bad boys: "Salut Nicola. Tu m’as reconnu? Tu m’as reconnu ou pas? C’est Samy Naceri. Écoute moi bien. Je suis un ami à Nathalie. Nathalie qui court sur ton circuit et les autres circuits. Faut que tu saches qu’elle va rien lâcher car elle est allée à bonne école, OK? C’est une amie à moi. Il faut que tu lui donnes sa chance, d’accord ?"



Cette Nathalie est identifiée : Nathalie W. [...]