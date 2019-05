Abonnés Richard De Wulf et V.S

La nouvelle législation qui considère désormais le CBD comme un produit de tabac pose de nombreuses questions entre autres pour les forces de l’ordre.

L’organisation des contrôles pour lutter contre la consommation illégale de stupéfiants dont fait partie le cannabis pourrait se compliquer dans les semaines à venir. C’est ce qui ressort des contacts de terrain avec des policiers. Ils estiment qu’il sera plus difficile de les effectuer qu’auparavant. "On est dans l’attente d’instructions claires concernant cette thématique. C’est une évidence que ça sera plus complexe pour le policier de terrain d‘être efficace dans son travail à ce niveau-là. Le contrôle en direct ne pourra pas (...)