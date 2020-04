Vincenzo et ses amis ont donné rendez-vous à un individu qui avait contacté une ado.

Il y aura les pour et les contre dans cette affaire. "Moi, j’ai pensé bien faire. Et il ne faut pas dire que nous sommes des méchants. Cet homme n’a reçu aucun coup."

En ce milieu de semaine, Vincenzo Parisi et quelques amis avaient en réalité donné rendez-vous, quelque part dans l’entité de Bernissart, à un individu qu’ils soupçonnaient de vouloir agresser sexuellement une jeune fille.

Vincenzo parle d’un prédateur. "J’ai appris via un ami que la fille d’une de ses connaissances avait été approchée sur les réseaux sociaux par un homme d’un certain âge. La jeune fille a 15 ans. L’homme ne l’a pas contactée avec son compte personnel. On s’en est vite aperçus. Il utilisait un autre profil."

Vincenzo, ses amis ainsi que la maman ont mis la main sur la conversation, faisant croire à l’individu que c’était la jeune fille qui parlait. "On a vu qu’il y avait un gros problème et que ses intentions étaient claires. Il voulait des rapports sexuels."

Vincenzo et ses amis ont alors tendu un piège à l’individu.

"La rencontre devait avoir lieu dans un tunnel. Et le type a accepté de faire 5 kilomètres à pied pour rencontrer la jeune fille. Il fallait qu’on lui tombe dessus. La gamine, elle, n’était bien entendu pas avec nous. Nous avons juste estimé qu’une personne était en danger et que d’autres pouvaient l’être à l’avenir et nous avons décidé d’agir. Un de mes amis a demandé au type ce qu’il faisait là. Il lui a dit qu’il attendait son cousin. Nous savions qu’il mentait. Il a fini par avouer qu’il attendait une gamine."

Là, l’individu a été prié d’accompagner Vincenzo et ses amis à la police. "Il n’y a pas eu de violence. Pour qu’il reste une trace, j’ai décidé de faire une vidéo dans un endroit calme. Dans cette vidéo, l’homme avoue d’ailleurs son identité et ses penchants. Je ne voulais pas que la vidéo fuite sur Facebook mais c’est ce qui s’est passé. Je l’ai retirée très vite. Ensuite, nous nous sommes dirigés vers la police, à Péruwelz. En chemin, nous avons croisé un combi qui s’est arrêté et je suis moi-même allé vers les policiers pour leur dire ce qui se passait. Une enquête a été ouverte. Plusieurs d’entre nous ont été auditionnés. L’homme aussi. La police m’a demandé la vidéo, que j’ai fournie. La maman a été entendue et a déposé plainte. Elle a tout détaillé aux policiers."

Nous avons vérifié. Il y a bien eu passage de ce groupe dans les locaux de la police de Péruwelz. Sur les réseaux sociaux, les réactions étaient mitigées. Entre applaudissements et critiques quant à la manière utilisée.

"Écoutez. Je sais que certains, notamment la magistrate, auraient bien voulu nous envoyer au cachot avec le gars parce que le procédé ne leur plaît pas et qu’on ne peut pas agir comme ça. Mais c’est le monde à l’envers ! Moi, si je n’avais pas agi, j’aurais eu ça sur la conscience et l’impression d’avoir été complice. Si on peut éviter les agissements de gars pareils envers des jeunes filles, c’est tant mieux."

Chacun jugera. Mais Vincenzo ne regrette rien.