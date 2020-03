Une jeune fille, assise entre ses parents sur le banc de la partie civile, écoute le juge condamner sévèrement les actes odieux que huit hommes lui ont fait subir il y a plus d’un an.

Le tribunal correctionnel de Bruxelles a commencé par prononcer, mardi matin, une peine de huit ans d’emprisonnement à l’encontre d’Ömer A., l’ex-petit ami de la jeune fille, qui l’avait contrainte à satisfaire ses désirs sexuels à lui mais aussi ceux de sa bande de copains. À quatre reprises, la victime a été violée par ces hommes, qui étaient parfois jusqu’à six en même temps, dans une cave, dans un appartement et même dans un magasin de sport, à Saint-Josse-ten-Noode et Schaerbeek.

Outre Ömer A., deux autres écopent de sept ans de prison, un autre de six ans de prison, deux autres encore de cinq ans de prison avec sursis partiel et les deux derniers de quatre et trois ans de prison avec sursis complet.

(...)