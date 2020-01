La vidéo de 6 minutes 50, filmée par un voisin la nuit du 21 au 22 août 2012 à Etterbeek, très vite postée par lui sur YouTube et reprise par les télés, avait provoqué l’émotion. Violences policières ! Devant le tribunal correctionnel, les trois policiers de la zone Montgomery que l’on voit sur les images, avaient écopé chacun de trois mois d’emprisonnement. Une peine qui, bien qu’assortie du sursis, suffisait à les casser. Selon nos informations, la cour d’appel de Bruxelles a décidé, mercredi, de les acquitter.

Les trois policiers que défendaient les avocats Sven Mary, Cédric Moisse et Bernard Tieleman, sont définitivement innocents des charges, qui avaient pesé à tort pendant sept ans, d’usage excessif de la violence et de traitements inhumains et dégradants. Les 6 minutes 50 de vidéo étaient la pièce clé du dossier.(...)