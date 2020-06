Ils devraient être opérationnels d’ici 2023 et seront répartis sur l’ensemble du territoire belge.

Pendant la période de confinement, le nombre d’appels adressés à la ligne d’écoute pour victimes de violences conjugales a été multiplié par trois. Maintenant que le retour à la normale se confirme dans la plupart des domaines de la vie courante, le nombre d’appels reste deux fois plus élevé qu’avant la crise.

Même si ces chiffres ne signifient pas forcément que les actes de violence envers les femmes ont explosé pendant et après le confinement, ils permettent d’attirer l’attention sur le phénomène inquiétant et toujours bien présent que constitue la violence conjugale. Ces chiffres inquiétants permettent aussi d’attirer l’attention sur la problématique du manque de structures d’accueil pour victimes de violences conjugales.

Pour répondre à ces besoins, la ministre wallonne de l’Égalité des Chances Christie Morreale (PS) a décidé d’accorder un subside de 40 000 euros pour permettre à la ligne d’écoute d’engager davantage de personnel de juin à décembre.

La ministre a décidé que les centres d’accueil et d’hébergement pourront bénéficier d’un solde de subside plein même si elles n’atteignent pas le taux d’occupation prévu par la législation.

Par ailleurs, le Conseil des ministres a approuvé la semaine passée la création de sept nouveaux centres de prise en charge des victimes de violences sexuelles. Tous les centres (dix en tout) devraient être opérationnels d’ici 2023.

Depuis 2017, il existe dans notre pays trois centres de prise en charge des victimes de violences sexuelles. Les victimes peuvent s’adresser à ces centres pour des soins médicaux et une expertise médico-légale et le traitement de traumatismes. Si les victimes le souhaitent, elles peuvent également bénéficier d’une assistance de la police et du parquet.

De plus en plus de victimes font appel à ces centres. En 2017, ils accueillent deux personnes par jour en moyenne. Selon des projections, elles pourraient être bientôt 13 par jour.

En plus des nouveaux centres de prise en charge, un centre d’expertise sur la violence sexuelle est en cours de création au sein de l’Institut pour l’égalité des femmes et des hommes.

Ce centre aura pour but de rassembler des informations scientifiques afin de les mettre à disposition des centres de prise en charge des victimes. Celui-ci aura aussi pour mission de développer des projets de lutte contre les violences sexuelles.