De violents orages ont traversé la province du Limbourg vendredi soir, provoquant des dégâts considérables.

A Bree notamment, les toits de plusieurs maisons situées dans une même rue ont été endommagés par un tourbillon de vent. Le toit d'une habitation s'est retrouvé dans un pré et a endommagé les câbles électriques. La police locale a complètement fermé la rue. "Un tourbillon a traversé Bree et a provoqué beaucoup de dégâts aux toits des habitations", a expliqué la bourgmestre de la localité, Liesbeth Van der Auwera (CD&V). "Les cabines électriques ont été endommagées, ce qui a entraîné une coupure de courant dans certaines maisons. Les gestionnaires du réseau et les services de secours interviennent. Parmi les toits touchés, l'un contenait de l'amiante et il est actuellement fermé avec des bâches. Un conteneur a également été emporté contre une voiture. Heureusement, aucun blessé n'est à déplorer."

A Heusden-Zolder, un arbre est tombé sur la N729, bloquant une entrée et une sortie de la nationale. La voie de droite de l'E314 à hauteur de Zolder, en direction des Pays-Bas, a également été bloquée par un arbre tombé sur la chaussée. Par ailleurs, la foudre a provoqué l'incendie d'un chalet à Zutendaal.

Des grêlons tombent sur Liège

Des fortes pluies sont tombées cet après-midi à Liège. Ces averses ont même pris la forme de chutes de grêlons à certains moments. Tout cela a été accompagné de gros orages.

La foudre provoque un incendie de toiture à Welkenraedt

Un incendie s'est déclaré vendredi après-midi dans une habitation située rue Princesse Elisabeth à Welkenraedt, a indiqué la zone de secours 4, Vesdre Hoëgne et Plateau. Selon le bourgmestre de la commune, Jean-Luc Nix, c'est la foudre qui est à l'origine du sinistre. En s'abattant sur le bâtiment, elle aurait provoqué une surtension au niveau des panneaux photovoltaïques. Le feu s'est alors transmis à la toiture. Grâce à l'intervention rapide des services de secours, la maison attenante n'a pas été touchée.

Les habitants de la maison sinistrée devront momentanément être relogés.

A cause des orages, la place des Combattants, au centre de Welkenraedt a elle été partiellement inondée. Quelques centimètres d'eau se sont aussi accumulés dans plusieurs caves.