Pour Danièle Zucker, l’affaire des viols dans les bars est encore loin d’avoir tout révélé.

Après que plusieurs jeunes femmes ont affirmé avoir été droguées puis agressées sexuellement dans des bars et cafés du quartier du cimetière d’Ixelles, on assiste sur la Toile à un déferlement de témoignages sur les violences sexuelles dans le monde de la nuit, qui ne s’arrêtent plus à Bruxelles, ni même à la Belgique, puisque maintenant le Luxembourg et la France sont concernés.

Dr Zucker, à un moment, ne doit-on pas poser la question de la crédibilité ?