Stupeur et incompréhension pour Bernard (prénom d’emprunt), un employé d’ING viré le vendredi 10 janvier dernier pour avoir tweeté différents propos jugés racistes ou sexistes par les inspecteurs de la banque. "Cela fait vingt et un ans que je travaillais pour ING puisque j’ai commencé quand j’avais 20 ans au guichet d’une agence BBL. Lorsque je suis arrivé, jeudi dernier à 10 heures, j’ai allumé mon PC. Dix minutes plus tard, je recevais un mail m’avertissant d’un rendez-vous avec les inspecteurs cinq minutes plus tard."

L’interrogatoire

Alors qu’il venait récemment d’être promu au grade d’expert, Bernard se demande bien ce qu’on peut lui reprocher. "Tout le monde dans mon service, y compris mon supérieur, tombait des nues. Sachant que c’est toujours grave quand on se fait convoquer à l’inspection, on m’a alors recommandé d’être assisté par une délégation syndicale. Je ne sais alors toujours pas de quoi il retourne. Je me dis que certains problèmes d’ordre privé qui m’opposent à des personnes et qui se régleront prochainement devant le tribunal correctionnel peuvent en être la cause, mais ce n’est, à ce jour, toujours qu’une simple supposition."

(...)