Christophe a vécu un terrible traumatisme facial en septembre 2019. La planche orbitale a cédé, l’œil s’est retrouvé à l’intérieur du crâne et plusieurs fractures ont été constatées. Il a subi une reconstruction faciale (orbite, front, pommette et tempe) deux mois plus tard et souffre encore aujourd’hui d’une hypersensibilité du nerf trijumeau. "Je suis médicamenté parce que dès que le vent est un peu trop prononcé, c’est extrêmement douloureux," confie-t-il. "Lorsque je me rase, par exemple, je dois m’anesthésier la peau."

Rien ne peut donc rentrer en contact avec celle-ci. Problématique alors que le masque est obligatoire partout dans la sphère publique depuis plusieurs mois. Christophe dispose d’une attestation lui permettant de ne pas en porter. Cela n’avait jamais vraiment posé de souci, du moins jusqu’à ce mercredi après-midi. "Je suis allé faire mes courses chez Aldi, à Florennes où j’ai mes habitudes. Une caissière m’a pris en grippe et m’a même agressé verbalement alors que mon attestation était visible. Elle a tellement perdu patience que des clients s’en sont mêlés. J’ai été à deux doigts d’un lynchage. Elle a refusé que je paie mes courses et que je puisse repartir avec. La police a été appelée et a évidemment constaté que j’étais légalement en ordre...