Les 7 000 gardiens de prison du pays vont pouvoir enfiler leur uniforme flambant neuf à la suite d’un montant de trois millions d’euros débloqués par le ministre de la Justice Vincent Van Quickenborne (Open VLD). Une demande qui était pressante étant donné que les uniformes actuels remontent aux années 80.

Désormais, chaque collaborateur recevra un set de 10 vêtements lors de son entrée en fonction. Il se compose de 4 polos, 4 chemises, 1 pull-over et 1 veste. Par la suite, il pourra commander 5 nouvelles pièces chaque année. Ces nouveaux uniformes ont la même couleur bleu foncé et comportent le nouveau logo de la Justice ainsi que les marques d’identification et de grade sur la poitrine, par analogie avec la police.

(...)