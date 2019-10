A la requête du Parquet de Louvain, la police demande de diffuser l'avis de recherche suivant :

Le jeudi 6 juin 2019 vers 14h45, un vol avec violence été commis au domicile d'une dame âgée situé dans la Bergenlaan à Bierbeek.

L' auteur est âgé entre 20 et 30 ans et s'exprime en français. Il a la peau noire, mesure environ 1m70 et est de corpulence athlétique. Au moment des faits, il portait un T-shirt noir et un jean noir.

Si vous reconnaissez cet individu ou si disposez d'informations sur ces faits, veuillez prendre contact avec les enquêteurs via le numéro de téléphone gratuit 0800 30 300.

Les témoignages peuvent aussi parvenir via avisderecherche@police.belgium.eu.

Cet avis est disponible sur www.police.be.