Le télétravail est redevenu la norme, crise sanitaire oblige. Pour les cambrioleurs aussi, ce deuxième confinement tombe au plus mauvais moment puisqu’on le sait, les mois de novembre, décembre et janvier représentent pour eux également (hélas) la plus grosse partie de leur… butin, l’obscurité étant leur meilleur allié. Sont-ils à l’arrêt pour autant ? Malheureusement non, répond le spécialiste Yves Civilia, chef de la section "cambriolages dans habitation" à la DJ Soc Vols de la police fédérale, le service chargé d’établir des liens entre différents faits commis à travers le pays afin d’identifier d’éventuels groupes criminels.

"La baisse des vols ne concerne que ceux qui ne sont pas commis par des groupes spécialisés. Les faits relevant des bandes itinérantes ont toujours lieu. Ils doivent rendre des comptes à leur chef de bande. On constate une recrudescence des cas avant le couvre-feu. Essentiellement entre 18 h et 20 h...