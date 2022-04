Les riverains et navetteurs n’en peuvent plus, entre les agressions, la consommation et le trafic de drogue à ciel ouvert.

Agressions, trafic et consommation de drogue à ciel ouvert, insalubrité. La sécurité au niveau de la station Stib de Ribaucourt, située dans la commune de Molenbeek, semble se détériorer ces dernières semaines. De nombreux témoignages font état d’agressions quotidiennes. "Quand allez vous mettre de l’ordre avec les drogués de la station Ribaucourt ? Je me suis fait cracher dessus par une junkie parce que je l’ai empêchée de me coller pour passer les portiques ! Ras-le-bol", s’insurge une navetteuse.

La Stib a été avisée de la situation et des patrouilles d’agents de sécurité sont présentes chaque jour de la semaine, de 6 h à 22 h. Des rondes régulières sont effectuées quotidiennement dans la station. Une collaboration est également en œuvre avec de nombreux acteurs de terrain, actifs dans le domaine des assuétudes, comme les ASBL Dune et Transit, qui sont des acteurs de terrain spécialisés dans les assuétudes et la réduction des risques auprès des consommateurs de drogues.