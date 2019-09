C'était un samedi après-midi. Cassandra, une jeune maman américaine était à la maison aux côtés de sa fille de 9 ans, Camryn et son fils, Colton, âgé de 18 mois. Mais ce jour-là, la tournure des événements fut dramatique. "Elle rangeait les courses quand elle a vu une ombre passer devant la porte arrière et a réalisé que c’était son ex-mari. Il est entré de force dans la maison”, lit-on sur une page GoFundMe. C'était son ex-mari, Christopher. "Le monstre est entré dans la maison, et est apparu avec un sourire au coin des lèvres. Il a dit: 'Vous êtes prêts à mourir aujourd'hui? On va tous mourir aujourd'hui", toujours selon la source précédemment citée.

Il s'est ensuite mis à tabasser son ex-femme avec insistance. La maman, qui s'époumonait à combattre son bourreau, ne parvint pas à sauver son fils d'un an et demi. "Vous ne pouvez pas vaincre une machine à tuer entraînée, musclée, enragée et sous influence de drogues", poursuit la page GoFundMe, créée afin de récolter des dons pour les victimes du drame.

L'ultime projet de vie du père des enfants, Christophe Miller, fut de prendre la vie de sa jeune progéniture, avant de mettre fin à ses jours. Il tira à de nombreuses reprises sur le petit Colton, qui mourut aussitôt.