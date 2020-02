Les sept accidents mortels ont tous eu lieu sur les routes de Wallonie.

Ce week-end a été particulièrement tragique en termes de sécurité routière. Au total, sept accidents mortels sont survenus sur les routes de Wallonie.

Un dramatique accident de la route est survenu vendredi vers 22 h 30, sur la N83, à la barrière de Chassepierre, en direction de Bouillon, dans la commune de Florenville. Il a coûté la vie à Olivier Philippe, 56 ans, un taximan français, originaire de Mouzon (Carignan). Selon le parquet du Luxembourg, la voiture seule en cause a fait une embardée avant de s’enrouler autour d’un poteau électrique. L’automobiliste a pris un virage trop serré. La vitesse excessive serait à l’origine de l’accident.

Un autre accident de la route aux conséquences dramatiques a eu lieu samedi dans la matinée sur la N921 à Petit-Warêt (Andenne). Un motard originaire de Faimes en région liégeoise, né en 1958, a perdu le contrôle de son deux- roues. La machine a percuté un poteau en bord de route tandis que le motard a, lui, percuté une voiture qui arrivait en sens inverse. Les secours de la zone NAGE sont intervenus rapidement sur place mais n’ont rien pu faire pour la victime décédée sur le coup.

Du côté d’Ath cette fois, les services de secours de Wallonie picarde ont été alertés vendredi soir qu’une voiture était tombée dans la Dendre canalisée à proximité de la chaussée de Mons à Maffle.

Ce sont des passants qui ont vu la voiture chuter dans le canal et qui ont alerté les pompiers. Une équipe de plongeurs des pompiers est intervenue dans des conditions difficiles, car l’eau était très noire et froide. Les plongeurs ont réussi à repérer rapidement le véhicule et ont remonté le conducteur malheureusement décédé. Il s’agit de Kevin Mariaulle, un Athois âgé de 30 ans. Le chauffeur était seul à bord de sa voiture. On ignore les causes de ce drame. C’est la cinquième personne à trouver la mort sur les routes de Wallonie picarde depuis le début de l’année.

Du côté de Mons-Borinage, deux drames se sont joués durant ce week-end. Le premier, dans la nuit de vendredi à samedi du côté de Quiévrain. Ralph Dubois, un Quiévrainois d’une cinquantaine d’années, a perdu le contrôle de son véhicule alors qu’il circulait sur la N51 en revenant de Boussu. La voiture de Ralph a alors percuté un arbre sur le côté de la route. L’issue s’est avérée fatale malgré la rapide intervention des services de secours.

Quelques heures plus tard, c’est sur l’autoroute E19/E42 qu’une deuxième tragédie s’est produite. La voiture de Michaël Wilcox, un habitant de Thulin (Hensies), est partie en tonneau après avoir été heurtée par un autre véhicule. Là non plus, les services de secours n’ont rien pu faire.

Dans la province de Liège, un automobiliste est décédé samedi soir dans un accident de la route qui s’est produit à Modave. Vers 20 heures, les pompiers de la zone Hemeco sont intervenus dans la vallée du Hoyoux. Un automobiliste a percuté un véhicule qui venait en sens inverse et a terminé sa course contre un poteau électrique. L’automobiliste est décédé sur place.

Enfin, un accident s’est produit sur l’A54 à Liberchies (Charleroi) dans la nuit de samedi vers 6 h 30. Le véhicule circulait dans le sens Charleroi-Bruxelles lorsqu’à la sortie Luttre/Liberchies, l’automobiliste perd le contrôle de son véhicule. Il est passé par-dessus le rond-point. Le conducteur est décédé sur les lieux.