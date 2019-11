Le dernier week-end aura une nouvelle fois été le théâtre de nombreux accidents sur nos routes. Dont certains avec une issue tragique. Notamment vendredi soir, à Arlon.

Un piéton a été mortellement percuté par une moto. La victime, un homme âgé de 53 ans, traversait la route en dehors d’un passage pour piétons. Selon les premiers éléments, le motard n’aurait pas commis de faute.

Samedi en début d’après-midi, c’est à Houffalize qu’un drame de la route s’est joué. Un accident impliquant une moto et un camion a coûté la vie à Steven Dislaire, un Houffalois âgé de 16 ans.

Le jeune homme circulait à moto dans le village d’Engreux quand l’accident s’est produit. Il a percuté l’arrière d’un camion de lait qui quittait la cour d’une exploitation agricole.

Grièvement blessé, l’adolescent a été transporté à l’hôpital de Bastogne où il est décédé des suites de ses blessures. "Steven était très apprécié dans le village, souligne une villageoise. Il était passionné de moto. Il appréciait, en particulier, les motos de cross. Il circulait souvent près de chez moi avec ses amis. Son décès va laisser un grand vide à Engreux."

Dimanche matin, un autre accident de la route a coûté la vie à Isabelle Devaux, une Beaurinoise d’une quarantaine d’années. Au volant de son utilitaire, la conductrice a dévié de sa trajectoire et a violemment percuté un arbre, route de Forzée à Finnevaux (Houyet). Son véhicule a ensuite effectué plusieurs tonneaux et a terminé sa course sur le toit, dans un champ.

Les secours de la zone Dinaphi avec du matériel de désincarcération et un Smur se sont rapidement rendus sur place mais ils n’ont rien pu faire pour la victime, décédée sur le coup.

Isabelle Devaux était bien connue dans la région de Beauraing où elle vivait et venait d’ouvrir sa chocolaterie artisanale, où elle privilégiait principalement des produits locaux. "C’est une maman de quatre enfants qui sont âgés entre 17 et 22 ans. Elle était très dynamique. Quand elle se lançait dans quelque chose, elle le faisait à fond. C’est dramatique", a indiqué le bourgmestre de Beauraing Marc Lejeune.

Toujours dimanche matin, un homme est décédé dans un accident de la circulation sur la E40 à hauteur de Nieuport, en Flandre occidentale. Le jeune Français de 22 ans, au volant d’une Twingo, a été heurté par un pick-up et a fini sa course contre un panneau de signalisation. Il est décédé sur le coup. Le conducteur du pick-up a abandonné son véhicule sur place et pris la fuite. Interpellé à l’hôpital où il a lui-même contacté la police, il a été privé de permis pour 15 jours.

