Les faits remontent à plus de trois ans… Ce jour-là, William, aujourd’hui âgé de 58 ans, reconnaît avoir pris le volant en ayant bu.

"D’ailleurs dès que les policiers m’ont demandé si j’avais bu, je leur ai dit que oui. Du coup, j’ai été soumis à un test. Autrement, ils n’avaient pas l’appareil pour contrôler sur eux", souligne le quinquagénaire.

Ce dernier reconnaît aussi avoir heurté la portière d’un véhicule alors qu’il circulait dans Trivières. "Je comptais m’arrêter juste un peu plus loin mais lorsque j’ai regardé en arrière, je me suis aperçu qu’il y avait un individu qui avait l’air fâché qui courait vers moi. J’ai pris peur et j’ai préféré continuer jusqu’au café situé environ 300 mètres plus loin. D’ailleurs lorsque l’individu qui courait derrière la voiture est arrivé à ma hauteur et qu’il m’a dit que je devais sonner à la police c’était déjà fait."

En décembre dernier , le tribunal de police de Mons n’a pas retenu ces arguments et a condamné William pour ivresse mais également pour délit de fuite.

Et la sanction n’était déjà pas des moindres puisque le quinquagénaire s’est vu infliger une amende de 1 200 euros et une déchéance du droit de conduire de trois mois.

Une peine que le parquet a estimé trop peu sévère puisqu’il a fait appel. "Ils veulent me condamner encore à plus. Ils me répètent que dès que l’on a continué à rouler après un accident ne serait-ce que quelques mètres, il y a délit de fuite", s’exclame William qui s’est donc expliqué une deuxième fois devant le tribunal de police.

Et l’homme de nous confier : " J’aimerais vraiment obtenir la plus petite déchéance car le hasard veut que, alors que je n’avais jamais comparu devant un tribunal quel qu’il soit, j’ai été repris six mois après pour ivresse au volant. J’ai déjà été jugé pour ces faits et j’ai donc déjà écopé d’une déchéance du droit de conduire."

En outre, en tant que handicapé, William doit repasser son permis de conduire tous les ans. " Pour l’instant, c’est donc vraiment compliqué. J’aimerais pouvoir au plus vite pouvoir rouler afin de rendre visite à mes petits-enfants", s’exclame celui qui espère toutefois que le tribunal l’a entendu et ne sera pas plus sévère que la première fois…