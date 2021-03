Wivinne Marion avait été sauvagement tuée par Xavier Van Dam, le 1er novembre 2018, alors qu’elle faisait son jogging dans le village de Bonnine (Namur). La pédiatre habitait là avec son mari et ses deux enfants.

Xavier Van Dam l’avait alors kidnappé et l’avait emmenée dans son coffre. Là, il avait fait sortir sa proie, l’avait frappée, violée et étranglée. La présence d’un témoin avait contraint le kidnappeur à remettre le corps de Wivinne dans le coffre et à partir en trombe...