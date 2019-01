À 11 ans et demi, Melisa ne comprend pas forcément toutes les subtilités. Ce qu’elle sait : ses camarades de classe sont partis samedi passé en classe de neige. Pas elle.

La raison ? Parce que si elle vit en Belgique où elle est née et où ses parents d’origine macédonienne vivent depuis vingt ans, elle risque en France, en cas d’accident ou de contrôle d’identité, d’être arrêtée et retenue par la police.

La classe de Mme Mélanie skie à Samoëns. Melisa, restée à Schaerbeek, a défait sa valise et posté une vidéo sur Facebook : "Y a-t-il beaucoup d’enfants comme moi qui sont privés de classe de neige ? Je vais à l’école n° 16 Léopold III. Mes amis sont en vacances. Moi je ne peux pas y aller. Ils ont pris nos cartes d’identité."

L’histoire est la suivante.

Son père, Kadri Jakupi, arrivé en 1998 à Bruxelles pour "travailler" et "obtenir un avenir meilleur", a épousé en 2002 une femme belge.

En 2010, le tribunal a décidé que ce mariage était blanc et l’a annulé. En fait, un mariage blanc à rebours car en réalité, c’est Kadri qui en était la victime. Le mariage n’était pas blanc dans son chef mais dans celui de la Belge qui avait voulu par ce moyen couper les liens avec sa famille. Bref, aucun tort dans le chef de Kadri qui entre-temps, retrouvait une fille de son village et l’épousait par amour et pour la vie.

Melisa, née à Bruxelles en 2007, est l’aînée de leurs trois enfants. Melisa, sa sœur et son petit frère grandissent à Bruxelles, vont à l’école à Bruxelles, ont leurs amis à Bruxelles, jouent au football à Bruxelles.

Et papa travaille depuis son arrivée en 1998 chez le même employeur, une brasserie bien connue en ville. Le patron - nous lui avons parlé - ne voudrait pas d’un autre.

Le jugement de mariage blanc a eu des répercussions sur le statut de séjour des Jakopi en Belgique. Kadri est déclaré, touche un salaire, paie les impôts, perçoit des allocations familiales, est affilié à une mutuelle.

La commune leur a retiré leurs cartes d’identité.

L’affaire est portée en justice mais ça traîne. Un argument de leur avocat Marijn Van Nooten est que Kadri n’a pas bien été défendu par son précédent avocat qui l’a laissé condamner par défaut dans un dossier où il n’est question que de suspicion de mariage blanc. Suspicion.

Kadri a interjeté appel en 2015. L’affaire n’est toujours pas fixée.

En attendant, la famille est dans l’angoisse de l’avenir. Sans carte d’identité, pas question pour Melisa de partir skier en France. Samedi, l’autocar emportait ses camarades en classe de neige. Elle restait sur le trottoir.

Me Marijn Van Nooten : "Cette famille est parfaitement intégrée. Le père paie ses impôts, ses cotisations sociales, les frais d’école des enfants. Cet homme apprécié travaille depuis 20 ans à la même place. Les enfants ne connaissent rien de la Macédoine et ne parlent pas la langue."

La situation paraît d’autant plus choquante que la Macédoine, qu’on appelle désormais Macédoine du Nord, est en procédure d’adhésion à l’Union européenne.

Dans sa chambre, Melisa montre les habits que ses parents lui avaient achetés pour la neige, le pantalon imperméable, la veste, la grosse écharpe, le bonnet, les gants de ski.

Deviendra-t-elle journaliste ? Elle pose en tout cas la question : "Est-ce qu’il y a aussi des enfants qui sont dans la même situation que moi ? Je me sens seule." À poser à Maggie De Block, qui a remplacé Theo Francken à l’Asile et l’Immigration.