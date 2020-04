Child Focus avait lancé un avis de recherche lundi soir pour deux soeurs de 12 et 7 ans qui avaient disparu à Houthalen-Helchteren (Limbourg).

Le lundi 20 avril 2020 entre 11h45 et 12h15, Yoni et Lyana Permentier, deux sœurs âgées de 12 et 7 ans, ont quitté leur domicile situé Grote Baan, à Houthalen-Helchteren. Depuis, elles ne se sont plus manifestées, annonçait Child Focus.

Le parquet de Limbourg, la zone de police CARMA et Child Focus avaient lancé une action de recherche.

Finalement, Child Focus a annoncé en milieu de soirée que les deux soeurs avaient été retrouvées en bonne santé.