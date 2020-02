"Je n’ai pas droit au français. Je subis depuis des mois une instruction en flamand."

Le parquet de Bruges poursuit Yves Beaupain pour 13 cambriolages et 6 tentatives commis entre 2017 et 2019 au Coq, dans le Concessie, ce quartier de belles villas de style normand. Détenu depuis mars 2019, Yves Beaupain, qui comparaît ce matin devant la chambre des mises en accusation de Gand, "nie les faits dans leur intégralité" et se plaint de la procédure.

(...)