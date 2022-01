Entre Rishon LeZion, au sud de Tel Aviv, et Anderlecht, en Belgique, il sera difficile d’identifier l’auteur de ce nouvel acte d’antisémitisme qui indigne, révolte et inquiète. Ce dont Yves Biron, professeur d’auto-école en Israël est par contre certain, c’est qu’il lui a été impossible de faire parvenir le courrier adressé à son notaire de l’avenue Clemenceau, à 1070 Bruxelles.

Après quatre mois, le courrier, pourtant arrivé en Belgique, lui est revenu. Yves Biron, 56 ans, qui possède la double nationalité belge et israélienne, est choqué. "Le courrier m’est revenu parce que l’adresse du notaire à Anderlecht avait été rendue illisible. Par une croix gammée et l’inscription J FUCK", déplore-t-il.

(...)