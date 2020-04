Zoé est âgée de seulement un mois.

Née le 16 mars dernier, Zoé est la plus jeune personne atteinte du coronavirus. Pour nos confrères de Het Laatste Nieuws, son père Pascal a expliqué cette situation difficile. “Zoë souffrait de régurgitations et de reflux gastro-œsophagiens assez importants, alors nous l’avons amenée à l’hôpital de Saint-Trond lundi après-midi” commence-t-il. “Elle a passé un test de dépistage au coronavirus. Zoë et sa mère ont dû rester en quarantaine à l’hôpital. Aujourd’hui, nous avons appris que Zoë était positive. Shirley et Zoë ont été autorisées à rentrer à la maison. Nous devons maintenant rester chez nous pendant deux semaines et si Zoë développe des symptômes, nous devons immédiatement l’amener à l’hôpital”.

Forcément, ses parents sont extrêmement inquiets. "A chacune de ses toux, nous intervenons avec le thermomètre. C’est une situation très éprouvante. Surtout que nous avons été très attentifs. Elle n’est pas sortie, on se lavait les mains très régulièrement. Mais c’est arrivé quand même. C’est assez improbable. Maintenant, nous en sommes à ce stade, chez nous, à attendre on ne sait quoi” confie Pascal.

Pour le docteur Herman Goossens, professeur de microbiologie, il s'agit d'un cas de Covid-19 extrêmement rare. “C’est très exceptionnel, mais les parents ne doivent pas s’inquiéter. Il est extrêmement rare qu’un bébé en meure. De ce que je sais, Zoë est la plus jeune patiente du coronavirus en Belgique. Au moins parmi ceux qui ont été diagnostiqués”, indique le spécialiste.